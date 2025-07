Het is gebeurd: Arnaud Bodart heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Arnaud Bodart blijft niet bij FC Metz en was dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hoewel hij zich (een beetje meer) richting België begeeft, blijft hij in Frankrijk, en in de Ligue 1.

Ondanks de cruciale rol die hij speelde bij de promotie van FC Metz naar de Ligue 1, had de club besloten om aan het einde van vorig seizoen afscheid te nemen van Arnaud Bodart. De Belgische doelman liep uit zijn contract en Metz besloot niet verder te gaan. Bodart was dus vrij om te gaan waar hij wilde.

Natuurlijk hadden vele clubs interesse getoond en Arnaud Bodart was zelfs genoemd in de Jupiler Pro League voor een terugkeer. Dit zal niet gebeuren. LOSC, onmiddellijk genoemd als de meest waarschijnlijke bestemming voor de voormalige Rouches, heeft zijn komst afgerond, volgens L'Equipe.

Bodart backup voor Chevalier

Lille is deze week weer begonnen met trainen, en de beroemde Franse krant kondigt aan dat Arnaud Bodart aanwezig was op Domaine de Luchin. De 27-jarige doelman is nog niet officieel aangekondigd, maar zal inderdaad de nummer 2 van Les Dogues worden achter Lucas Chevalier.

Het is afwachten of Bodart de tweede doelman zal blijven, aangezien Chevalier, een Frans international, interesse uit Engeland geniet. LOSC bereidt zich al voor door een doelman aan te trekken die hoogstwaarschijnlijk het potentieel heeft om nummer 1 te worden in de Ligue 1.

De komst van Arnaud Bodart naar Lille zal in de komende dagen officieel worden aangekondigd. De Rode Duivel, die lang buiten de groep van Standard bleef om een oplossing te vinden, trok in januari naar Metz, waar hij voor 6 maanden tekende; hij speelde 17 wedstrijden in Ligue 2 in de tweede helft van het seizoen.