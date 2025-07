Moeten de RSCA Futures opnieuw verhuizen? Raad van State vernietigt omgevingsvergunning Dakota Arena

Moeten de RSCA Futures voor de tweede keer in een jaar tijd van thuishaven veranderen? Het heeft er alle schijn van. De omgevingsvergunning voor het stadion in Deinze, waar ze sinds midden dit seizoen spelen, is vernietigd.

Het beloftenelftal van Anderlecht, de RSCA Futures, speelden aan het begin van het seizoen hun thuiswedstrijden nog in het Koning Boudewijnstadion. Na het faillissement van SK Deinze verhuisden de Brusselaars naar het Dakota Stadion in Oost-Vlaanderen. Maar daar lijkt nu een eind aan te komen. De Raad van State heeft namelijk de omgevingsvergunning voor het stadion in Deinze vernietigd. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De tijdelijke tribune die er staat, moet worden afgebroken. En dat is slecht nieuws voor Anderlecht. Want als die tribune verdwijnt, voldoet het stadion niet langer aan de licentievoorwaarden die vereist zijn voor een stadion in het Belgische profvoetbal. De tribune met 4,2 duizend zitplaatsen was essentieel om aan de quota van achtduizend plekken, waarvan vijfduizend zitplaatsen te komen. Door een klacht van Patrick Piens, eigenaar van het nabijgelegen Deinze KoopCenter, boog de Raad van State zich over het dossier. Tegen de beslissing is geen beroep meer mogelijk. Voor de Challenger Pro League zijn er weliswaar minder strenge regels, maar zonder de afgekeurde tribune voldoet het stadion ook niet aan die eisen. Anderlecht zal dus vermoedelijk opnieuw naar een nieuw stadion moeten zoeken voor de beloftenploeg. Kunnen ze terugkeren naar het Koning Boudewijnstadion? Of vinden ze nog een andere thuishaven?