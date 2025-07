"Ze hebben mijn leven gered": Romelu Lukaku over zijn eeuwige liefde voor Anderlecht

Romelu Lukaku zal Anderlecht altijd diep in zijn hart dragen. De Rode Duivel en Napoli-spits legde nu wat verder uit waarom.

Dat Romelu Lukaku van Anderlecht houdt is duidelijk. De Napoli-spits wil tegen 2027 terugkeren naar het Lotto Park, waar het voor hem allemaal begon. Bij de podcast Koolcast Sport legt hij uit waarom hij zo van de club houdt.

Zijn avontuur begon er al op 14-jarige leeftijd, hij maakte toen de overstap van Lierse naar paars-wit. Op dat moment had Lukaku al veel meegemaakt. Zijn oma was overleden en niet veel later, in 2005, stierf ook zijn opa. Een persoon waar Lukaku enorm veel belang aan hecht.

"Hij geloofde altijd in mij en schreef zelfs brieven vanuit Congo om te zeggen dat ik moest doorzetten en het zou halen. Hij overleed omdat we geen geld hadden om hem naar België te halen. Dat blijft knagen, nu ook nog", zegt de Rode Duivel.

"Altijd als we winnen, als ik een trofee win, dan huil ik. Maar ik huil niet van vreugde, ik huil van pijn omdat hij er niet is", gaat Lukaku verder. Op het moment dat zijn opa overleed, was de aanvaller 12 jaar oud. Twee jaar nadien kon paars-wit hem een kans geven.

"Anderlecht deed wat niemand moest doen. Daarom zal ik de club altijd verdedigen. Ze hebben mijn leven gered. Dat gaat verder dan voetbal. Mensen mogen zeggen wat ze willen over Herman Van Holsbeeck of Jean Kindermans, maar ik zal altijd dankbaar zijn", besluit Lukaku.