Aan interesse geen gebrek: Antwerp-middenvelder kan kiezen tussen La Liga en Ligue 1

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een lange zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach kan Antwerp sinds vorige week de focus volledig leggen op het samenstellen van de spelerskern. Enkele van de sterkhouders zouden nog kunnen vertrekken, onder meer Mahamadou Doumbia.

Antwerp gaat komend seizoen, met Stef Wils als debuterende hoofdcoach, opnieuw op zoek naar Europees voetbal. Het zal daarvoor wel de kern nog een opwaardering moeten geven. En het moet ook opletten dat het niet te veel spelers verliest.

Eén van de spelers die op heel wat interesse kan rekenen, is Mahamadou Doumbia. De jonge middenvelder brak het afgelopen seizoen helemaal door en zou wel eens een mooie transfer naar een topcompetitie kunnen maken.

Volgens het Franse L'Equipe is er belangstelling vanuit Italië en Duitsland. Maar de meest concrete kandidaat zou Sevilla zijn. De Spanjaarden zien in Doumbia een ideale versterking voor het middenveld.

Naast Sevilla is ook het Franse Strasbourg één van de geïnteresseerde clubs. Al is de belangstelling van de zusterclub van Chelsea net iets minder concreet dan die van Sevilla. Doumbia's marktwaarde wordt geschat rond de negen miljoen euro.

Het afgelopen seizoen kwam de Malinees tot 48 wedstrijden. Daarin wist hij zes keer te scoren. Hij etaleerde regelmatig dat hij over een stevig afstandsschot beschikt. Bij Antwerp zouden ze wel enkel willen meewerken bij een "niet te weigeren bod", want Wils ziet in Doumbia een absolute sleutelspeler voor het komende seizoen.