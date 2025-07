Dit is de reden waarom de verkoop van Moussa Djenepo noodzakelijk wordt voor Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met Casper Nielsen en Thomas Henry heeft Standard al acht inkomende transfers gerealiseerd in een bijzonder druk begin van de zomerse transferperiode, al moeten die laatste twee nog wel officieel bevestigd worden. De Rouches moeten nu enkele spelers verkopen, waaronder Moussa Djenepo.

Na een succesvolle periode tussen 2017 en 2019 keerde Moussa Djenepo in 2023 terug bij de Rouches, in een veel moeilijkere situatie dan bij zijn eerste avontuur. Hij moest de redder van de Luikenaars zijn, het symbool van vernieuwing.

Standard aarzelde niet om meer dan 3 miljoen euro neer te tellen om hem terug te halen van Southampton, vier jaar na de verkoop aan de Saints voor bijna 20 miljoen euro. De terugkeer verblijdde in eerste instantie de fans, maar al snel liep de situatie mis.

Deel II van Moussa Djenepo bij Standard werd een flop

De Malinese vleugelspeler speelde 30 wedstrijden tijdens het seizoen 2023-2024, onder leiding van achtereenvolgens Carl Hoefkens en Ivan Leko, zonder ooit echt te overtuigen. Hij scoorde slechts 1 doelpunt - tijdens een nederlaag tegen Union aan het einde van het reguliere seizoen - en gaf geen enkele beslissende pass. Voorspelbaar, minder krachtig en fysiek worstelend, Djenepo werd al snel een last voor het team ondanks zijn goede wil.

Ondanks een weinig geruststellende medische keuring in Luik tekende hij een uiterst genereus driejarig contract, zeker gezien de financiële situatie van de club. Dit contract drukt nu zwaar op de financiën van Standard.

Vorig seizoen dacht de club de oplossing te hebben gevonden door hem uit te lenen aan Antalyaspor in Turkije, met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. De Turkse club nam ook zijn salaris voor zijn rekening, en deze deal had Standard aanzienlijk kunnen helpen om de verliezen te beperken. Maar de situatie verslechterde snel.

Standard moet hem van de hand doen, maar...

Vanwege achterstallige betalingen raadpleegde Djenepo een deurwaarder om zijn salaris op te eisen. Deze stap werd slecht ontvangen door Antalyaspor, dat hem tijdelijk aan de kant schoof. Later werd hij wel heropgenomen toen de situatie was gekalmeerd. De schade was echter al aangericht, en op het veld wist de speler ook niet te overtuigen. De Turkse club heeft daarom de aankoopoptie niet gelicht.

Resultaat: Standard zit opgescheept met een ongewenste speler, met teleurstellende sportieve prestaties en een veel te hoog salaris. De club wil nu van hem af, maar er zijn weinig geïnteresseerden. Djenepo zelf heeft weinig zin om zijn comfortabele salaris in Sclessin op te geven. Hij was echter niet aanwezig bij de start van de trainingen, in afwachting van een oplossing.

De Luikse leiding hoopt een transfersom te ontvangen en is actief op zoek naar een koper. Hoe sneller deze kwestie wordt opgelost, hoe beter. Na een eerste golf van aanwinsten, met name de recente komst van Josué Homawoo, en de verwachte handtekeningen van Casper Nielsen en Thomas Henry, moet de club nu overgaan tot het verkopen van spelers. En bovenaan de lijst staat dus Moussa Djenepo.