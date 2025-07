Vervanger van Sadiki? Union hoopt nog steeds op komst Club Brugge-middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nadat het officieel afscheid nam van Casper Nielsen, zou Club Brugge nog een middenvelder kunnen kwijtspelen aan een andere JPL-club. Kampioen Union blijft namelijk interesse tonen in een speler van Blauw-Zwart.

Club Brugge zag op woensdag Casper Nielsen vertrekken naar Standard. Die transfer zat al een tijdje in de pijplijn en is nu ook geofficialiseerd. En Nielsen is niet de enige middenvelder bij Club die op vertrekken staat.

Zo blijft landskampioen Union hengelen naar de diensten van Lynnt Audoor. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Audoor is een middenvelder van 21 die het voorbije seizoen vooral actief was bij Club NXT in de Challenger Pro League.

Met het nakende vertrek van Noah Sadiki, die op weg lijkt naar Sunderland in de Premier League, is Union op zoek naar een nieuwe aanjager op het middenveld. Maar Club Brugge lijkt niet meteen zinnens om Audoor voor een vriendenprijsje van de hand te doen.

Want hoewel Audoor in zijn profcarrière slechts negen keer in actie kwam voor het eerste elftal van Club, is hij wel een belangrijke speler voor Club NXT. En de Bruggelingen willen natuurlijk ook niet zomaar een rechtstreekse concurrent versterken. Blauw-Zwart wil minstens twee miljoen euro voor de middenvelder.

Audoor zit ondertussen aan bijna vijftig wedstrijden in de Challenger Pro League. Tijdens het seizoen 2023-2024 was hij op huurbasis actief bij KV Kortrijk, toen nog in de Jupiler Pro League. Daar kwam hij tot elf wedstrijden.