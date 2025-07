Deal is zo goed als rond: Noa Lang trekt naar deze buitenlandse kampioen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noa Lang lijkt nu wel echt op weg naar Napoli. De transfer van de Nederlandse flankspeler is nog niet helemaal rond, maar zou eerstdaags toch in orde moeten komen.

Na twee seizoenen bij PSV Eindhoven lijkt Noa Lang opnieuw voor een avontuur in het buitenland te kiezen. De voorbije weken werd de flankaanvaller in verband gebracht met heel wat teams, waarbij Olympique Marseille en Napoli de voornaamste kandidaten bleken.

Uiteindelijk waren het de Italianen die de meeste inspanningen deden. En een officiële deal lijkt nu niet ver meer. Althans, als we transferwatcher Fabrizio Romano mogen geloven. Op enkele details na zijn ook de clubs rond met elkaar.

Op persoonlijk vlak is de 26-jarige Lang al even rond met de Italiaanse landskampioen. Maar PSV wou boter bij de vis en wilde zijn aanvaller niet voor een habbekrats laten gaan. Maar nu zou er dan toch een deal in de maak zijn.

Lang kan in Napels naar verluidt een jaarsalaris verdienen van 2,8 miljoen euro. Hoeveel Napoli uiteindelijk zal overschrijven op de bankrekening van PSV, is nog niet bekend.

Nadat hij eerder al de Belgische en Nederlandse voetbalvelden veroverde, mag Lang het nu dus gaan proberen in de Serie A. Hij wordt er ploegmaat van Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Napoli blijft zich wapenen in de hoop de landstitel volgend seizoen te kunnen prolongeren.