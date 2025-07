Jackpot voor Club Brugge komt dichterbij: 'Bod van 35 miljoen euro loopt binnen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge lijkt een heel drukke transferzomer tegemoet te gaan. Daarbij zouden er wel eens een paar recordtransfers kunnen worden verkocht. Voor Joel Ordonez lijkt een absolute jackpot alvast meer dan op komst.

Ardon Jashari, Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika, ... Er zouden nog wel eens heel wat spelers kunnen vertrekken deze zomer. En dat zal voor grote bedragen moeten zijn, want Club Brugge wil boter bij de vis.

Club Brugge wil ver gaan

Zo ook voor Joel Ordonez, die al langer dan vandaag in de belangstelling staat van heel wat clubs. Atalanta was zeer duidelijk geïnteresseerd en ook Bournemouth heeft zich al geroerd.

Club Brugge wil deze zomer stevig cashen op Joel Ordonez en mikt al langer dan vandaag op zo'n veertig miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van Ordonez op zo'n 28 miljoen euro, maar Club Brugge wil dus (veel) meer.

Minstens 35 miljoen euro

Rest de vraag welk team dat bedrag op tafel zal liggen. Volgens Ecuadoriaanse media is er alvast een bod binnengekomen vanuit Bournemouth van niet minder dan 35 miljoen euro.

Dat is al een héél aardig bod, al is het voor Club Brugge (nog) geen record. Dat er nog andere ploegen hem in huis willen halen, kan het bod wel nog wat hoger laten oplopen.