Milan Jovanovic (ex-Standard en Anderlecht) ziet zoon grote stap zetten in zijn carrière

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Milan Jovanovic speelde jarenlang in ons land. Hij won eerst titels met Standard en deed dat enkele jaren later nog twee keer met de rivalen van Anderlecht. En hij heeft blijkbaar zijn voetbalgenen doorgegeven aan zijn zoon.

Tussen 2006 en 2013 won Milan Jovanovic vier kampioenstitels in ons land. Twee daarvan behaalde hij met Standard, waar hij één van de helden werd die de Luikenaars terug kampioen wisten te maken. Maar die heldenstatus was geen oneindig leven beschonken.

Want na zijn vertrek in 2010, naar Liverpool, stond Jovanovic amper één jaar later alweer op onze Belgische velden. Alleen keerde hij niet terug naar Standard, maar koos hij voor een transfer naar Anderlecht, de Brusselse aartsrivaal.

Met Anderlecht won Jovanovic nog twee landstitels, alvorens zijn schoenen aan de haak te hangen. Vele jaren later komt de familie Jovanovic nog eens in het nieuws. Alleen gaat het nu niet om Milan zelf, maar om diens zoon.

Milan Jovanovic ziet zoon naar Bundesliga verkassen

Lazar Jovanovic zou namelijk een transfer kunnen gaan maken. De oudste zoon van de voormalige Gouden Schoen speelt op dit moment bij Rode Ster in Belgrado. Maar volgens Sky Sports gaat hij zijn thuisland inruilen voor een transfer naar de Bundesliga.

Bekerwinnaar VFB Stuttgart wil Lazar Jovanovic namelijk binnenhalen. En de onderhandelingen zijn naar verluidt al vergevorderd. Enkel een paar punten en komma's ontbreken nog en dan kan de zoon van Milan Jovanovic tekenen bij Stuttgart. Rode Ster zou een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro incasseren voor de flankaanvaller.