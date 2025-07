Zijn contract liep af, maar nu heeft voormalige Rode Duivel dan toch duidelijkheid over zijn toekomst

Voormalig Rode Duivel Christian Kabasele had nog geen zekerheid over zijn toekomst bij het Italiaanse Udinese. Die duidelijkheid lijkt er eindelijk aan te gaan komen.

Het was even afwachten wat er ging gebeuren met Christian Kabasele bij Udinese. Zijn contract liep af en er was nog geen overeenkomst bereikt om ook volgend seizoen nog met elkaar in zee te gaan.

Maar nu zou er dan toch een akkoord zijn gevonden. Dat meldt transferwatcher Fabrizio Romano. De nieuwe overeenkomst loopt tot juni 2026, met een optie voor een extra jaar. Trainer Kosta Runjaić en de clubleiders willen de Belgische speler behouden, die een goed seizoen heeft gehad in de Serie A.

In het seizoen 2024-2025 speelde de voormalige Rode Duivel (2 interlands, in 2016 en 2017, en in de selectie op het EK van 2016) mee in 18 wedstrijden over alle competities. Hij scoorde zelfs twee doelpunten.

Eén daarvan was op 28 september tegen Inter en het andere tijdens de laatste speeldag op 25 mei tegen Fiorentina. Ondanks verschillende periodes als invaller, ziet de Italiaanse club hem nog steeds als een speler die waarde kan toevoegen aan het team.

De 34-jarige Belgisch-Congolese speler speelde tussen 2016 en 2023 voor Watford voordat hij naar Italië vertrok. In ons land speelde hij voor Racing Genk, KAS Eupen en een half seizoen op uitleenbasis bij KV Mechelen.