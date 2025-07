Waar ligt de toekomst van Rode Duivel? 'Eerste stevige beslissing is genomen'

Leandro Trossard gaat zijn laatste contractjaar bij Arsenal in zonder uitzicht op verlenging. De Belgische vleugelspeler moet binnenkort een beslissing nemen en lijkt alvast stappen te ondernemen.

De toekomst van Leandro Trossard is onzekerder dan ooit. Met nog een jaar te gaan voor het einde van zijn contract, is er nog geen verlenging ondertekend, ondanks dat er enkele maanden geleden gesprekken waren die als "op de goede weg" werden beschouwd.

Veel interesse

De speculaties rond de Belgische vleugelspeler nemen toe. Het Laatste Nieuws meldde interesse van clubs in Saoedi-Arabië of Turkije, die bereid zijn hem een mooie overeenkomst aan te bieden. Maar Trossard weet dat hij zorgvuldig moet kiezen als hij in de race wil blijven voor het WK 2026.

Arsenal wil hem graag behouden. Maar volgens de Engelse pers vorderen de onderhandelingen niet en staat alles stil. Op zoek naar duidelijkheid heeft Trossard zelfs van vertegenwoordigers gewisseld, zoals Fabrizio Romano aangeeft, om deze gevoelige zaak beter te beheren.

Beslissing op komst?

Nu zal DH Sports & Entertainment zich over zijn toekomst ontfermen. Deze keuze roept vragen op: streeft hij naar een nieuwe uitdaging of naar betere onderhandelingen?

Wat zeker is, is dat Trossard geen enkel scenario uitsluit. Het feuilleton is begonnen en belooft de supporters in spanning te houden tot de uiteindelijke beslissing.