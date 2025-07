'Anderlecht en Club Brugge jagen met PSV en andere topclubs op ex-speler Man United: persoonlijk akkoord gevonden'

In de zoektocht naar spelers komen de Belgische topclubs al eens vaker in elkaars vaarwater terecht. Al zijn er dan ook vaak heel wat kapers op de kust uit het buitenland, zoveel is duidelijk.

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht willen er zeker op het middenveld graag wel wat versterking bij, zeker als er nog spelers zouden vertrekken. Beide ploegen toonden zich al actief op de transfermarkt, maar het is zeker nog niet voorbij. Veel kapers op de kust Een maand geleden meldde Fabrizio Romano dat paars-wit en blauw-zwart op dezelfde speler waren uitgekomen in hun zoektocht naar versterking op het middenveld: Maxi(milian) Oyedele. De 20-jarige verdedigende middenvelder speelde niet zo lang geleden met Lech Poznan nog in de kwartfinales van de Conference League tegen Chelsea. Volgend jaar lijkt hij echter op weg naar een nieuwe uitdaging. Persoonlijk akkoord met Brentford? Ondertussen zijn er wel steeds meer kapers op de kust. Nadat eerder al PSV Eindhoven interesse toonden, mogen we daar nu ook Brentford en Besiktas onder meer aan toevoegen. De Engelse verdedigende middenvelder heeft volgens Transfermarkt al een marktwaarde van vier miljoen euro. Hij kwam vorig jaar over van Manchester United en ook de Mancunians hebben nog recht op veertig procent van de meerwaarde. Brentford zou ondertussen zelfs al een mondeling akkoord hebben met Oyedele.