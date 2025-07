🎥 De redder des Vaderlands ... en van Real Madrid: Thibaut Courtois pakt uit met wereldsave

Real Madrid heeft met 3-2 gewonnen van Borussia Dortmund. De Madrileense club zal het opnemen tegen Paris Saint Germain in de halve finale van het WK voor clubs.

Real Madrid heeft een waanzinnige wedstrijd gespeeld tegen Dortmund in de kwartfinales van het Wereldkampioenschap voor clubs, waarbij ze met 3-2 zegevierden na een adembenemend einde van de wedstrijd.

De Merengues begonnen echter sterk, openden de score al in de 10e minuut dankzij de nieuwe lieveling van de fans, Gonzalo Garcia. Tien minuten later verdubbelde Fran Garcia de voorsprong.

Maar dit Real houdt ervan om het spannend te maken. Dortmund gaf niet op en verkleinde het gat aan het eind van de wedstrijd dankzij Maximilian Beier. Real reageerde snel met een prachtige omhaal van Kylian Mbappé voor de 3-1. Men dacht dat het gedaan was, maar Dean Huijssen maakte het zijn team lastiger door een strafschop te veroorzaken en zelf van het veld gestuurd te worden.

