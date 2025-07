Ex-speler van KV Mechelen verlaat Championship en trekt naar Bundesliga

Aster Vranckx krijgt er een nieuwe ploegmaat bij op het middenveld van Wolfsburg. Het is ex-KV Mechelenspeler Vinicius Souza die de rangen komt versterken.

Enkele jaren geleden was hij nog een sterkhouder bij KV Mechelen, dat hem toen huurde van tweedeklasser Lommel. Maar ondertussen heeft Vinicius Souza al enkele mooie jaren op de Europese velden achter de rug.

Nadat hij de voorbije twee seizoenen basisspeler was bij het Engelse Sheffield United, eerst in de Premier League en later ook in de Championship, heeft hij nu een transfer te pakken naar het Duitse Wolfsburg. Dat heeft de Duitse club zelf aangekondigd. Bij Wolfsburg wordt hij ploegmaat van Rode Duivel Aster Vranckx.

Souza kwam in 2020 in ons land terecht. Tweedeklasser Lommel betaalde meer dan twee miljoen euro om hem binnen te halen aan het Braziliaanse Flamengo. Na één seizoen in de Challenger Pro League, werd de Braziliaan twee keer uitgeleend.

Bij KV Mechelen was hij één van de absolute sterkhouders, een jaar later was hij een vaste waarde op het middenveld van de Spaanse eersteklasser Espanyol. Sheffield United, dat net was gepromoveerd richting de Premier League, besloot om een slordige twaalf miljoen euro te betalen voor hem.

Na twee seizoenen Engeland trekt de ondertussen 26-jarige Vinicius nu naar Wolfsburg. De ex-ploeg van Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw eindigde het voorbije seizoen op de tiende plaats in de Bundesliga en hoopt komend seizoen mee te strijden voor de Europese plaatsen.