Richting een miljoenentransfer? Voormalige Anderlecht-speler klaar om Engelse topclub te verlaten

Albert Lokonga zou Arsenal deze zomer kunnen verlaten. Door een gebrek aan speeltijd is de Belgische middenvelder in trek bij Brentford en Nottingham Forest.

Albert Sambi Lokonga maakt een moeilijke fase door in zijn carrière. Na zijn terugkeer bij Arsenal, na een niet-verlengde uitleenbeurt aan Sevilla, lijkt de Belgische middenvelder niet langer in de plannen van Mikel Arteta voor te komen.

Verschillende teams azen op hem

Brentford en Nottingham Forest ruiken hun kans. Volgens Sports Bloom zijn beide clubs bereid om tien miljoen pond in te zetten om de Rode Duivel aan te trekken. Lokonga staat open voor een transfer om meer speeltijd te krijgen.

Bij Sevilla speelde hij 23 wedstrijden in La Liga, maar slaagde er niet in om de Andalusische club te overtuigen om hem te behouden. Terug in Londen bevindt hij zich opnieuw in de schaduw en zit hij vast in een selectie waarin zijn speelruimte beperkt is.

Op zoek naar speeltijd

Zijn doel is om zichzelf weer in de schijnwerpers te zetten in de hoop Rudi Garcia te overtuigen om hem mee te nemen naar het WK 2026 met België.

Een transfer naar een andere club in de Premier League zou de beste manier kunnen zijn om een nieuwe start te maken en te overtuigen. Brentford of Nottingham Forest? We zouden het binnen enkele weken moeten weten.