Niet enkel Club Brugge... Union SG kan deze zomer zowaar bijna 70 miljoen bijschrijven op de rekening

De kassa blijft vrolijk rinkelen in het Dudenpark. Union Saint-Gilloise heeft al een indrukwekkende som aan transferinkomsten binnengehaald deze zomer, en als ook Franjo Ivanovic nog voor de juiste prijs vertrekt, kan het totaalbedrag oplopen tot bijna 70 miljoen euro.

Een ongeziene financiële zomer voor de Brusselse club. Recent werd Noah Sadiki verkocht voor zo’n 17 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarbovenop werd ook het transferdossier van Mohamed Amoura pas recent definitief afgerond, goed voor nog eens 17,5 miljoen euro uit Wolfsburg.

Die som kwam er met vertraging, omdat Amoura vorig seizoen formeel nog op uitleenbasis speelde in Duitsland. De aankoopoptie was weliswaar verplicht, maar Union had er strategisch voor gekozen om de boekhoudkundige afwikkeling van de deal door te schuiven naar deze zomer. Een slimme zet, want vorig seizoen waren de inkomsten al voldoende om het boekjaar positief af te sluiten, weet HBvL.

Ook de verkoop van Koki Machida bracht 5 miljoen euro in het laatje. Tel daarbij de bedragen van Sadiki en Amoura, en Union tikt nu al ruim 39 miljoen euro aan inkomsten aan. En daar hoeft het dus niet te stoppen. Want Franjo Ivanovic, de revelatie van het voorbije seizoen, staat nog altijd op de radar van buitenlandse clubs.

Voor Ivanovic mikt Union op een transfersom van zo’n 30 miljoen euro. Als een club bereid is om dat bedrag op tafel te leggen, zou Union dus richting de 70 miljoen euro aan inkomsten gaan deze zomer. Daarmee nestelt het zich in het kransje van Belgische topclubs die serieus cashen op de transfermarkt.

De Brusselaars mogen zich bovendien opmaken voor een seizoen in de Champions League, wat hun financiële en sportieve positie nog verder versterkt. Maar deze uitgaande transferzomer toont vooral hoe Union in enkele jaren tijd is uitgegroeid tot een uitstekend gerunde verkoopmachine met een neus voor talent én timing.