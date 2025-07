Ex-speler Genk, Mechelen en Westerlo maakt opvallende move in België en zet zo nieuwe stap in carrière

Kent u Robin Henkens nog? Het gewezen jeugdproduct van Genk hing vorig jaar zijn voetbalschoenen definitief aan de haak na een laatste seizoen bij Lommel SK. Nu heeft hij er een opvallende doorstart gemaakt.

Robin Henkens begon zijn profcarrière bij Genk, waar hij uit de eigen jeugd was gekomen. Daarna speelde hij voor onder meer Overpelt-Lommel, Lommel United, Mechelen, Westerlo en Waasland-Beveren.

Op 1 juli 2024 hing hij de voetbalschoenen aan de haak na nogmaals zeven jaren dienst voor Lommel SK. Bij dat team keert hij nu andermaal terug, maar niet als speler. Hij wordt er opgenomen in de coachingstaff.

Robbie Neilson en Robin Henkens completeren voetbalstaf 💪



Lommel SK heeft met onmiddellijke ingang Robbie Neilson en Robin Henkens aangesteld als assistent-trainers van het eerste elftal!



➡️ https://t.co/QUsYWMywIA#OurNature pic.twitter.com/jvdF00qR4w — Lommel SK (@LommelSKOff) July 15, 2025

"Lommel SK heeft met onmiddellijke ingang Robbie Neilson en Robin Henkens toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal. Beide heren zullen als assistent-trainer Lee Johnson gaan ondersteunen", aldus de Limburgers op hun webstek.

Wat vind Henkens zelf van zijn terugkeer?

“Nadat ik afzwaaide als profvoetballer en naar Nederland trok, bleef een terugkeer altijd in mijn gedachten. Dat dat moment al zo snel zou komen, had ik niet durven dromen."

"Ik ben erg trots om terug te zijn en kijk er enorm naar uit om iedereen in Lommel weer te zien!", is Henkens heel blij met de overstap naar Lommel opnieuw. Doel in het volgende seizoen is mee gaan strijden om promotie.