Radja Nainggolan krijgt het verdict na zijn uitlatingen over de refs en komt er goed vanaf

Radja Nainggolan had een spannend einde van het seizoen met Lokeren. Il Ninja komt er goed vanaf met zijn opmerkingen na de wedstrijd tegen RWDM.

In het Machtensstadion was het Radja Nainggolan die Lokeren in extremis naar de halve finales van de Promotion Play-offs loodste. In de slotminuten van het dubbele duel tegen RWDM maakte de ervaren middenvelder het verschil. Toch vond de voormalige Rode Duivel dat zijn ploeg nooit zo diep had mogen moeten gaan tegen de Brusselaars – en hij richtte zijn frustratie niet enkel op de tegenstander, maar ook op de scheidsrechter.

Na afloop liet Nainggolan zich scherp uit, zowel bij DAZN als op sociale media. Volgens hem was Lokeren "op een bepaalde manier bestolen" en had "de scheidsrechter de show gestolen". Die uitspraken zorgden uiteraard voor de nodige commotie binnen het Referee Department.

Aanvankelijk besliste het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond om Nainggolan niet te straffen voor zijn uitspraken. Maar het parket ging daar niet mee akkoord en tekende beroep aan. Het noemde zijn gedrag onsportief en onprofessioneel en vond dat de uitspraken een persoonlijke aanval op de scheidsrechter vormden.

De nieuwe uitspraak kwam er gisterenavond: het comité blijft bij zijn oorspronkelijke oordeel. Nainggolan krijgt geen schorsing, maar wel een officiële berisping. Volgens Belga werd er rekening gehouden met het feit dat de uitspraken gebeurden in de emotie van het moment.

Voor de 37-jarige Antwerpenaar, die een sleutelrol speelt bij Lokeren, is het een meevaller. Hij hoeft geen wedstrijd te missen.