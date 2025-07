Talent KV Kortrijk gewild door (onder meer) Club Brugge, Anderlecht, Antwerp en OH Leuven

Een van de namen waar we in het nieuwe voetbalseizoen misschien wel wat mogen van verwachten is Anthony Philips. Die wil bij KV Kortrijk meteen speelminuten gaan maken om zo door te stoten naar de Jupiler Pro League op termijn.

Nadat het afgelopen seizoen degradeerde uit de Jupiler Pro League, wil KV Kortrijk maar wat graag meteen schitteren in de tweede klasse. In die optiek zijn ze zich ook aan het versterken. Anthony Philips blijft bij Kortrijk De amper 16-jarige Anthony Philips tekende een dikke maand geleden een eerste profcontract bij de West-Vlaamse club. Philips is een offensief ingesteld profiel en mocht het voorbije seizoen al opdraven bij de U21 van Kortrijk. Bij De Kerels geloven ze volop in Philips en dus schotelden ze hem nu een profcontract aan. De jeugdinternational staat te boek als een van de grootste talenten van onze competities. Heel veel interesse Hij tekende voor drie seizoenen en heel wat teams grijpen zo naast hem. Onder meer Antwerp en OH Leuven duwden deze zomer voor hem door en ook Club Brugge en Anderlecht hadden hem op de radar. Dat laat Het Laatste Nieuws toch alvast weten. Daarmee heeft Kortrijk dus een absoluut goede zaak gedaan in de strijd om het toptalent. Mogelijk kan hij met een goed seizoen in de Challenger Pro League voor nog meer interesse zorgen.