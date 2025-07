'Club Brugge slaat enorme slag: miljoenendeal gaat gewoon door'

De transfer van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge blijft voorlopig aanslepen. Hier en daar werd al gewag gemaakt van een serieuze kink in de kabel, maar Italiaanse media blijven rustig onder de zaak: de deal lijkt zo goed als rond.

De overgang van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge is nog steeds niet volledig rond. De voorbije weken waren er de nodige onderhandelingen, maar tot een doorbraak kwam het - ondanks een bezoek aan Milaan door de sterke mannen van Club Brugge - niet.

Akkoord blijft behouden

Club en Inter Milaan hadden eerder deze week al een principeakkoord bereikt over de transfersom van de middenvelder. Maar over de terugkoopoptie die de Milanezen in de deal willen opnemen is er nog geen overeenstemming.

Ook Sassuolo zou nog heel graag Stankovic in huis halen, waardoor er toch een beetje druk wordt gezet op de deal met Club Brugge.

Kwestie van tijd

In Italië zijn ze ondertussen echter meer dan ooit duidelijk: de deal staat niet op de helling. Volgens Gazzetta dello Sport is het een kwestie van tijd voor de deal helemaal wordt afgerond.

Uiteindelijk zou Club Brugge nog iets minder moeten betalen, want er zou afgeklokt worden op 9,5 miljoen euro. Daarmee doet blauw-zwart al bij al nog een extra goede zaak in de strijd om de speler.