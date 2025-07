Bittere strijd om komst: 'Anderlecht, Mechelen, Westerlo én Zulte Waregem azen allemaal op dezelfde verdediger'

Clinton Nsiala komt op dit moment uit voor het Schotse Rangers FC, maar zou openstaan voor een (tijdelijk) vertrek naar het buitenland. Eerder werden al Westerlo en Zulte waregem genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen.

Maar er zijn nog Belgische kapers op de kust. Zo zou ook RSC Anderlecht zijn oog hebben laten vallen op de linksvoetige centrale verdediger van 21 jaar. Dat laat Sacha Tavolieri weten.

Ook KV Mechelen zou volgens hem azen op Nsiala, die in het verleden ook nog bij de jeugd van AC Milan speelde. Op die manier zitten we dus al aan minstens vier ploegen die hem in huis willen halen.

🟣🇫🇷Clinton Nsiala attracting interest from RSC Anderlecht!



🤔🇸🇳While awaiting a response from Malang Sarr, #RSCA’s exploring options as Rangers FC’s Frenchman.



🇧🇪 #JPL, where clubs like Zulte-Waregem & KV Mechelen are also interested, is Nsiala’s favorite destination. #mercato pic.twitter.com/INyWtW9XYE