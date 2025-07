Anderlecht en Charleroi weten wie hun mogelijke Europese tegenstanders kunnen zijn

Deze week komen Anderlecht en Charleroi in actie in de Europa League. De voorloting van de UEFA geeft ons al een beetje meer duidelijkheid over wat er zou kunnen gebeuren in de volgende rondes.

In de Europa League zal Anderlecht de Zweedse ploeg Häcken tegenkomen in de tweede voorronde. Bij een overwinning zal paars-wit moeten uitkijken naar een ontmoeting met de verliezer van een derde voorronde wedstrijd van de Champions League. Het team zal dus oplettend zijn bij de ontwikkelingen van Rangers - Panathinaikos, Viktoria Plzeň - Servette en Brann Bergen - Salzburg: een van hun toekomstige tegenstanders kan daaruit kunnen voortkomen. Hoeveel Belgische teams in de groepsfase? Bij een nederlaag zou Anderlecht terugvallen naar de derde voorronde van de Conference League. In dat geval zou het team van Besnik Hasi het op kunnen nemen tegen de winnaar van een van deze vijf wedstrijden: FK Dečić - Rapid Wien, Cherno More - İstanbul Başakşehir, Sheriff Tiraspol - FC Utrecht, FK Radnički 1923 - KÍ Klaksvík, FC Pyunik - FC Győr. Charleroi wil zich eerst richten op de dubbele confrontatie met Hammarby voordat ze aan een mogelijk vervolg denken. Bij winst zouden de Zebra's gekoppeld worden aan nog zes andere voorrondewedstrijden, met dus twaalf mogelijke tegenstanders in het vooruitzicht. De mogelijke volgende stap voor de Zebra's valt onder: Rosenborg - KF Banga, Austria Wien - Spearrli FC, Midtjylland - Hibernian, Silkeborg - KA Akureyri, St. Patrick's Athletic - Nõmme Kalju FC en Kauno Žalgiris - Valur.