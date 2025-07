Supporters Anderlecht en Club Brugge geven meer uitleg: La Louvière wordt zwaar geviseerd

De beslissing van de supporters van Standard om de verplaatsing naar RAAL La Louvière te boycotten, heeft heel wat losgemaakt in de Belgische voetbalwereld. Ook andere clubs, zoals Anderlecht en Antwerp, overwegen om hun uitmatch aan de Easi Arena links te laten liggen.

De onvrede groeit over de ontvangstomstandigheden voor bezoekende fans. Standard was vorig seizoen lang niet de enige club die meer dan 450 fans meenam naar uitwedstrijden. Gemiddeld reisden er 530 supporters mee in de Jupiler Pro League. Het beperken van het aantal toegestane bussen tot zeven voor zo’n affiche wordt dan ook op veel plaatsen als frustrerend ervaren.

Bij supportersgroepen van Anderlecht klinkt het dat het onmogelijk is om duizenden fans op die manier te mobiliseren. “Het lijkt bijna alsof RAAL hier baat bij heeft: minder kosten voor veiligheid en minder risico op incidenten. Maar voor ons is dit geen werkbare situatie”, klinkt het bij paars-wit.

Ook bij Charleroi is er ongenoegen, al is een echte boycot voorlopig niet aan de orde. Een woordvoerder van de Zebra-supporters wijst op een ruimer probleem: “Kleine bezoekersvakken, netten die het zicht belemmeren, en strikte busquota zorgen voor wrevel, nog voor de wedstrijd begonnen is. De actie van de Standard-fans is symbolisch, maar begrijpelijk", zegt hij in La Dernière Heure.

Aan Vlaamse kant leeft de discussie net zo goed. Bij Antwerp wordt serieus overwogen om niet naar La Louvière af te zakken, eveneens uit protest. Club Brugge, dat bekendstaat om zijn massale uitwedstrijden, ziet een boycot voorlopig niet zitten. “We zijn zulke beperkingen helaas gewoon. Het komt erop aan om geografisch slim te organiseren en goed te communiceren", aldus een trouwe Club-supporter in LDH.

Of het protest van Standard navolging krijgt, zal afhangen van de komende dagen. Maar dat de supporters zich niet langer zomaar neerleggen bij de beperkingen, lijkt duidelijk.