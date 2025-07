Olympique Charleroi speelt straks... op Mambourg

Olympic Charleroi zal zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen niet kunnen spelen in La Neuville. De club zal in plaats daarvan naar het Mambourg gaan, omdat de werkzaamheden voor de uitbreiding van ons nieuwe veld nog niet zijn afgerond.

Olympic Charleroi maakt zich op om voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 terug te keren naar de professionele wereld. Als winnaars van de Eerste Nationale zullen ze dit seizoen spelen in de Challenger Pro League.

Darko Janackovic is sinds deze zomer de nieuwe coach van het team. Hij zal zijn debuut maken in een duel tussen promovendi tegen Jong Gent.

Deze wedstrijd zal echter niet plaatsvinden in La Neuville, tot groot verdriet van de supporters van ROC, die hoopten de terugkeer naar professioneel voetbal "thuis" te vieren. Het stadion is momenteel in renovatie en zal niet op tijd klaar zijn, terwijl de club 30 juni als doel had gesteld.

Tegen Jong Gent en ook tegen Kortrijk op de derde speeldag zal Olympique Charleroi spelen in het Stade du Pays de Charleroi, de thuishaven van Sporting, dat zelf op verplaatsing zal spelen gedurende deze twee weekends.

Met uitwedstrijden naar Lommel en Seraing om het schema van de eerste vier speeldagen te voltooien, zullen de mannen van Janackovic een goed begin van het seizoen moeten maken om het zo sereen mogelijk te laten verlopen.