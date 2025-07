Op weg naar pittige broederstrijd op Belgische velden? 'Belgisch jeugdinternational op de radar van Westerlo'

Krijgen we binnenkort een leuke broederstrijd te zien in de Jupiler Pro League? Het zou zomaar kunnen, want Lucas Mbamba lijkt op weg naar de Belgische competitie en zou zo zijn broer Noah kunnen vervoegen.

Lucas Mbamba wil een stap vooruit zetten in zijn carrière. Op dit moment komt hij uit voor het B-team van LOSC Lille, in de Franse National 3. KVC Westerlo zou echter wel wat in hem zien. Mbamba heeft een verleden bij de jeugd van Racing Genk en daarna Club Brugge. Net als zijn oudere broer Noah vertrok Lucas Mbamba op slechts 16-jarige leeftijd uit België om zich aan te sluiten bij Lille OSC. Zijn ambitie: zijn opleiding vervolmaken in een hoogwaardige omgeving, in de hoop op termijn deel uit te maken van het eerste elftal van de Noord-Franse club. Belgisch jeugdinternational Op dit moment is de rechtervleugelverdediger van het Belgische nationale U19-team nog niet klaar om de laatste stap te zetten. Een uitstapje naar een professionele club in België zou dan ook een logische en gunstige stap kunnen zijn voor zijn ontwikkeling. Volgens Het Laatste Nieuws wint dit idee aan kracht. Lucas Mbamba zou op weg zijn naar Westerlo, dat op zoek is naar versterking voor de rechterflank van zijn verdediging. Het jonge talent zou op die manier een stap vooruit kunnen maken. Broederstrijd? Lucas zou het voorbeeld van zijn broer Noah Mbamba kunnen volgen, die een goed seizoen heeft gehad bij Club NXT en een twintigtal optredens heeft gehad in het eerste elftal van Club Brugge, voordat hij naar Leverkusen vertrok. Na een uitleenbeurt aan Fortuna Düsseldorf, maakt Noah nu deel uit van de selectie van Dender FCV. Een nieuwe broederstrijd zou dit seizoen dus zomaar eens kunnen plaatsvinden op de velden van de Pro League.