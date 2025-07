Peter Vandenbempt voorzichtig positief over Anderlecht, al is er een groot minpunt: "Dat gaat niet blijven goed aflopen"

Anderlecht begon het seizoen sterk met een 5-2-zege tegen KVC Westerlo, maar blijft voorzichtig. Volgens Peter Vandenbempt zit er veel potentieel in de ploeg.

Anderlecht smeerde KVC Westerlo een 5-2 pandoering aan. Een mooie manier om het seizoen te beginnen. Paars-wit deed heel wat mooie transfers, en kan bovendien op Nathan De Cat rekenen. Die doet het als jeugdproduct enorm goed.

"Natuurlijk is Anderlecht niet na 1 wedstrijd titelkandidaat", stelt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Het elftal is nog in volle opbouw en veel spelers zijn later toegekomen. Zij moeten hun beste niveau nog zoeken, er moeten nog spelers ingepast worden, er zijn nog wat afwezigen en in de defensie zijn er nog lacunes."

Het is altijd met twee woorden spreken, zeker na speeldag één, maar Vandenbempt durft toch voorzichtig een conclusie te trekken. "Dat er muziek zit in Anderlecht. Het grote minpunt is de vele kansen die het weggeeft zoals ook tegen Häcken vorige donderdag het geval was. Dat gaat niet blijven goed aflopen."

"In een wedstrijd gaat het nog met ups en downs, maar je ziet hoe Hasi zijn ploeg wil laten voetballen en dat is wat het publiek graag wil. Vooruit, met druk en intensiteit ... Er zit vuur in de ploeg, snelheid, diepgang en er is veel kwaliteit aan de bal", gaat hij verder.

Maar na de seizoensopener komen er nog belangrijke wedstrijden aan. Deze donderdag al. "Het was een frisse start, maar in Zweden en bij Cercle Brugge zondag moet het bevestigd worden en moet er vooral scherper verdedigd worden."