Noah Sadiki zal moeten opletten: Sunderland haalt fameuze concurrent voor hem

Granit Xhaka (32) keert verrassend terug naar het Engelse voetbal. De Zwitserse international tekent voor drie jaar bij promovendus Sunderland, dat naar verluidt zo'n 15 tot 20 miljoen euro betaalt aan Bayer Leverkusen.

De Championship-club wil meteen meedraaien in de Premier League en haalt daarvoor ervaring in huis. Xhaka is geen onbekende in Engeland. De controleur speelde eerder zeven seizoenen voor Arsenal, waar hij 225 wedstrijden afwerkte in de Premier League en twee FA Cups won.

Vorige zomer trok hij naar Bayer Leverkusen, waar hij meteen mee geschiedenis schreef: kampioen zonder nederlaag en ook nog eens winnaar van de DFB Pokal.

Bij Sunderland komt Xhaka terecht in een opvallend vernieuwde ploeg met meerdere bekenden uit de Belgische competitie. Zo haalden The Black Cats eerder deze zomer al Noah Sadiki weg bij Union, en ook Club Brugge-ex Chemsdine Talbi streek neer in het noordoosten van Engeland.

Sunderland mikt duidelijk hoger dan louter behoud. Met Xhaka haalt het niet alleen een doorwinterde middenvelder binnen, maar ook een echte leider. De Zwitser draagt al jaren de aanvoerdersband bij zijn nationale ploeg en verzamelde sinds zijn debuut in 2011 al 137 caps.

Zijn aanwezigheid op drie WK’s en drie EK’s spreekt boekdelen over zijn ervaring. Voor Sunderland kan die internationale bagage van goudwaarde zijn in de strijd om een stevige plaats in de Premier League te veroveren.