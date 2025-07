Ex-Genkie maakt meteen indruk in Jupiller Pro League: coach geeft nog een interessant werkpuntje mee

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft zich deze zomer versterkt met Thomas Claes, die overkwam van Jong KRC Genk. Na een goede voorbereiding mocht hij op speeldag 1 meteen in de basis beginnen voor Essevee. Het begin van een belangrijk seizoen van de doorbraak?

De 21-jarige middenvelder Thomas Claes tekende een dikke maand geleden een contract tot 2028 bij Zulte Waregem. Hij moet een van de belangrijke pionnen worden op het middenveld van Essevee en een belangrijke pion voor de komende jaren.

Thomas Claes was jarenlang een vaste waarde bij Jong Genk, waar hij ook de aanvoerdersband droeg. In de play-offs van vorig seizoen maakte hij zijn debuut bij de A-kern van Genk, nu ging hij voor meer speelminuten naar Zulte Waregem.

Sleutelrol bij Zulte Waregem?

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al behoorlijk wat ervaring op hoog niveau. Zijn traptechniek, spelinzicht en positiespel maken van hem een echte meerwaarde voor onze groep", klonk het toen al meteen op de webstek van Zulte Waregem.

Van Genkie tot Boer. Welkom, Thomas! 👨‍🌾



Thomas maakt dit weekend nog geen deel uit van de wedstrijdselecties.



ℹ Alle info over onze nieuwe middenvelder vind je op https://t.co/L6iaZvWifN#teamessevee pic.twitter.com/xJGTDnb5qe — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) June 20, 2025

Zijn marktwaarde op Transfermarkt is momenteel 400.000 euro, maar ooit was die wel nog 600.000 euro. En naar die marktwaarde wil de jonge Belg uiteraard opnieuw evolueren - en het mag ook nog wat meer zijn uiteraard.

Afgelopen weekend maakte Claes meteen zijn debuut voor Essevee in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Die match eindigde op een 1-1 gelijkspel, met een goede wedstrijd ook meteen voor de middenvelder van de thuisploeg.

Zulte Waregem stond er als een ploeg

"Ik vond het fysiek wel nog allemaal best meevallen, maar het was natuurlijk nog maar mijn eerste wedstrijd", aldus Thomas Claes zelf in een reactie na de eerste wedstrijd. "Ik keek er enorm naar uit op mijn debuut te mogen maken."

"Dit geeft een topgevoel. De uitslag valt ook mee, hier mogen we tevreden mee zijn. We konden veel kansen ontwikkelen en hebben tot de laatste moment als een geheel naar voren gepusht. We stonden er als een ploeg."

Thomas Claes (2004 exU20🇧🇪) est bien titulaire pour son premier match officiel avec Zulte Waregem ! https://t.co/rRbPKL4kdY — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) July 26, 2025

Vorig seizoen moest Claes vaak spelen voor weinig supporters in de Challenger Pro League, maar dit seizoen zal dat anders zijn. Tegen Mechelen zat de sfeertribune zelfs helemaal vol namens Zulte Waregem.

"Het zorgt toch voor wat extra, want je mag dat niet onderschatten. Details kunnen belangrijk zijn en fans kunnen zeker helpen", aldus nog Claes. De speler heeft naast zich een goede stofzuiger spelen in de vorm van Nnadi en kan daardoor ook wat meer risico's nemen.

Meer durf laten zien

Al deed hij dat tegen Mechelen toch nog niet echt, vond coach Sven Vandenbroeck. "Hij is zeer balvast en heeft uiteraard voetballende kwaliteiten. Misschien moet hij nog wat meer durf laten zien", aldus de T1 van Essevee.

De jongeling mocht wel al een aantal stilstaande fases voor zijn rekening nemen: "We hebben spelers daarvoor aangeworven. Mensen met een goede voet, om ook op dat gebied door te groeien", besloot de oefenmeester.