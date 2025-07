Opvallend: Antwerp gaat vol voor ex-Beerschot-speler

Antwerp gaat voor een gevoelige transfer. The Great Old wil uitpakken met de komst van een speler die vorig seizoen nog bij Beerschot speelde.

Antwerp heeft versterking nodig, dat is geweten. Vooral achteraan baart de selectie zorgen, want met Urinboev en Van Den Bosch zijn er slechts twee echte centrale verdedigers.

Maar ook vooraan mag er wel iets bij, en in dat opzicht is Antwerp nu bezig met de komst van Marwan Al-Sahafi. Die speelde afgelopen seizoen bij Beerschot.

Hoewel de Kielse Ratten zwaar teleurstelden in hun seizoen in de Jupiler Pro League, was hij een speler die af en toe voor spektakel kon zorgen. The Great Old wil een huurdeal, zonder aankoopoptie.

Beerschot huurde hem vorig seizoen van het Saudische Al-Ittihad. Antwerp wil nu dus hetzelfde doen met de 21-jarige flankaanvaller.

Het Nieuwsblad meldt dat het dossier vlot verloopt en dat Al-Sahafi zelf openstaat voor de move. Hij scoorde zes doelpunten in 28 wedstrijden bij Beerschot.