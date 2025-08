"Dan kan je maar één ding zeggen...": Wouter Vrancken laat zich uit over vertrek Bertaccini naar Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bertaccini verlaat STVV na een sterk seizoen en tekende bij Anderlecht. Coach Wouter Vrancken spreekt met lof over zijn afscheid.

Adriano Bertaccini werd vrijdagavond officieel voorgesteld bij Anderlecht. De spits verlaat STVV na een bijzonder mooi avontuur in Limburg. Hij levert de club nog zo'n 5 miljoen euro op.

Afgelopen seizoen werd hij mede-topschutter bij een ploeg die tegen de degradatie vocht. Op 50 wedstrijden tijd scoorde hij 26 keer voor STVV. Coach Wouter Vrancken sprak over het vertrek.

"We zullen Adri uiteraard missen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Hij is donderdag nog hier geweest om afscheid te nemen. Dat was heel hartelijk en emotioneel. Iedereen gunt hem deze transfer, hij heeft er hard voor gewerkt."

De voormalige speler van Thes Sport en RFC Liège, nam afscheid van de supporters op fantastische wijze. Hij viel in tegen KAA Gent, nadat de fans zijn naam scandeerden, en hielp zijn club aan een zege met een doelpunt en assist.

"Het was ongelooflijk hoe hij ondanks alle geruchten alles bleef geven voor STVV. De manier waarop hij inviel tegen Gent en de match nog besliste... Dan kan je maar één ding zeggen: chapeau!", belsuit Vrancken.