Westerlo-coach Issame Charaï waarschuwt: "Niet in ons huis!"

Westerlo wil zich na de 5-2-nederlaag tegen Anderlecht herpakken tegen Zulte Waregem. Coach Charaï wil de thuisreputatie opkrikken.

KVC Westerlo verloor zijn eerste competitiewedstrijd met 5-2 op veld van Anderlecht. Dit weekend nemen de Kemphanen het thuis op tegen Zulte Waregem.

Een thuisoverwinning tegen de promovendus zal dus nodig zijn om het vertrouwen op te krikken. Coach Issame Charaï wil aan de thuisreputatie werken.

"Als speler herinner ik me dat het hier nooit makkelijk was om te winnen, ploegen vonden het niet leuk om naar ’t Kuipje te komen", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. Dat moet nu dus terug het geval worden.

"Aan die reputatie moeten we weer bouwen. Dit stadion moet opnieuw ons fort worden. De tegenstanders moeten het gevoel krijgen: ‘Niet in ons huis!", klinkt het bij de trainer. Charaï legde de focus deze week op het mentale.

"Na die 1-0 op Anderlecht gingen de kopjes te makkelijk naar beneden. Over dat mentale aspect hebben we deze week uitgebreid gesproken. We weten dat we een ploeg hebben die snel gevaarlijk kan zijn en een doelpunt kan maken, dat hebben we in het begin van de tweede helft ook getoond. Dan moet je na zo een tegenslag ook sneller de rug kunnen rechten."