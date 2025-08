Drie clubs in beroep tegen uitspraak over competitieformat: "Goede kans op slagen"

De mededingingsautoriteit heeft een ogenschijnlijk paradoxale beslissing genomen die vrijdag is bekendgemaakt: hoewel ze de rechtmatigheid van de klacht van de Pro League-clubs tegen de hervorming van het kampioenschap erkent, hebben ze deze gehandhaafd. Het laatste woord is nog niet gezegd.

De hervatting van de Challenger Pro League was in gevaar: de langverwachte uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit over de gezamenlijke klacht van Francs Borains, Seraing, Lokeren en Union Saint-Gilloise met betrekking tot de hervorming van de competitie was de reden.

Competitie goedgekeurd

De 4 clubs waren het oneens met de hervorming en in het bijzonder met wat dit betekende voor 1B, namelijk dat de U23-teams een aparte status zouden hebben. De Challenger Pro League moet nog steeds minimaal 4 beloftenteams tellen, wat de U23-teams zou kunnen beschermen tegen degradatie naar de amateurdivisies.

Een verstoring van de concurrentie dus? Ja, want dat werd ook erkend door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) in haar uitspraak, maar dat heeft haar er niet van weerhouden de hervatting van de competitie goed te keuren. Hoewel er inderdaad een "redelijk vermoeden" is dat de hervorming oneerlijke concurrentie met zich meebrengt, zal dat Jong Genk er niet van weerhouden om aan het seizoen te beginnen in afwachting van de afronding van het onderzoek.

Al minstens drie ploegen in beroep

Een tijdelijke beslissing die de klagende clubs niet bevalt. Het Laatste Nieuws meldt dat Lokeren, Francs Borains en RFC Seraing (het is onduidelijk of ook Union nog op de kar springt) in beroep zullen gaan, "met een goede kans van slagen gezien de argumenten van de BMA", zegt Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen.

"Als je ze leest, zijn ze eigenlijk het met ons eens, net zoals de algemeen directeur in zijn voorlopig advies", benadrukte Van Duysen. Hoe dan ook, de kans is groot dat Jong Genk dit seizoen wel degelijk in de Challenger Pro League zal beginnen. Maar de hervorming van de Pro League zelf staat nog steeds op de tocht...