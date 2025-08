Na weken onderhandelen: 'Anderlecht staat op het punt om Neerpede-product weg te halen uit Italië'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht was de voorbije weken in volle onderhandeling met Sampdoria voor Samuel Ntanda. De voormalige speler van Neerpede zal de A-kern vervoegen binnenkort. Een leuke deal voor paars-wit.

Al enkele weken liepen de gesprekken. Een voormalige speler van Anderlecht keert nu terug naar de club. Het dossier was niet eenvoudig te beheren en de onderhandelingen duurden langer dan verwacht.

Ntanda terug naar Anderlecht

Het probleem was de rol die de speler zou bekleden. De club wilde hem eerst integreren via RSCA Futures, maar dat was niet het plan van Samuel Ntanda. Hij mikt hoger en wil speeltijd met het A-team.

Volgens La Dernière Heure heeft Anderlecht uiteindelijk een akkoord bereikt met Sampdoria. De speler had nog een jaar contract, maar de degradatie van de Italiaanse club naar de Serie C maakte de zaken gemakkelijker.

A-kern én B-kern afwisselen?

Ntanda zal lid worden van het A-team, maar de Congolees zal ook spelen met het reserveteam. Een "oplossing" waarmee hij zich op twee niveaus kan tonen en tegelijkertijd zijn ontwikkeling kan voortzetten.

Vorig seizoen werd de Congolese aanvaller tien keer opgesteld in de Primavera in Italië. Momenteel wordt zijn waarde geschat op 450.000 euro op Transfermarkt.