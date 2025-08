Done deal: na Anderlecht, Mechelen en Genk wacht het buitenland op creatieve jongeling

Zaïd Bafdili heeft Genk ondertussen effectief verlaten. Zoals verwacht heeft de Belgisch-Marokkaanse speler getekend bij Sporting Portugal en zo komt er een einde aan een stevige soap.

Zaïd Bafdili is misschien slechts 17 jaar oud, maar hij was al een van de jongeren die in de gaten werden gehouden door grote buitenlandse clubs. Zijn 14 optredens in 1B met de U23 van Genk vorig seizoen gaven een idee van het talent van de jongen.

Bafdili is een verdedigende middenvelder met tactische en technische kwaliteiten die ruim boven het gemiddelde worden beschreven. Zijn potentieel trok met name de aandacht van Chelsea en Borussia Dortmund.

Van Genk naar Sporting

Maar de jonge Brusselaar heeft uiteindelijk gekozen voor Sporting Portugal. De club van Zeno Debast heeft bevestigd dat hij is toegetreden tot hun U19-team. De nieuwkomer toont een zeer terechte trots: "Ik weet dat Sporting grote spelers heeft voortgebracht, zoals Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Nuno Mendes of Nani. Het is een club die veel jonge talenten inspireert. Ik ben klaar en ongeduldig om hier te spelen".

🗣️ "Ik ben trots om hier te zijn. Het is een eer om te kunnen spelen bij een grote club als Sporting CP. Ik kan niet wachten om op het veld te staan."



Zaïd Bafdili 🇧🇪 is aanwinst van #FormaçãoSCP 🦁

⚽ Middenvelder ℹ️ 17 jaar 🔙 KRC Genk

👉 https://t.co/r7I1zb3F9H pic.twitter.com/f76Eutpaz4 — Sporting CP (@SportingCP) 2 augustus 2025

Van nature ambitieus

"Mijn doel is om bij het eerste elftal te komen, aan de club te bewijzen dat ik er klaar voor ben en een mooi seizoen te draaien met het team", vervolgt de Belgische U18-international (die overigens ook de Marokkaanse voetbalfederatie niet onverschillig laat).

De Pro League verliest dus opnieuw een talent voordat hij zich heeft kunnen bewijzen in het eerste elftal. Ontdekt bij de jeugdteams van Genk begon Bafdili op zesjarige leeftijd met voetballen bij Anderlecht, waar hij bleef tot zijn 13e, voordat hij naar Mechelen verhuisde en vervolgens bij de Limburgers tekende. Hier begint nu zijn eerste buitenlandse avontuur.