'Zo goed als rond: KAA Gent haalt ex-speler van Tottenham binnen'

De Estse international Maksim Paskotsi verlaat Grasshoppers Zürich. Hij zou op het punt staan een transfer naar KAA Gent te maken.

Het is het Zwitserse blad Blick dat op zijn website meldt dat Maksim Paskotsi op weg is naar de Jupiler Pro League. De Zwitserse club verliest hiermee zijn beste verdediger, net nu het seizoen moeizaam van start is gegaan.

Het vertrek van Paskotsi komt op een bijzonder slecht moment voor Grasshoppers. De ploeg is het seizoen gestart met twee nederlagen en raakt nu ook nog haar sterkhouder in de achterhoede kwijt.

Met 61 officiële wedstrijden op zijn naam was de 22-jarige verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde in Zürich. Afgelopen zaterdag was Paskotsi nog trefzeker in Basel. Volgens Blick zou dit weleens zijn laatste optreden in het shirt van de club geweest kunnen zijn.

KAA Gent slaat toe in Zwitserse competitie

De transfer naar Gent lijkt slechts een kwestie van tijd, zo voegt Blick er nog aan toe. Paskotsi maakte op twintigjarige leeftijd de overstap van Tottenham Hotspur naar Zwitserland.

Sindsdien ontwikkelde hij zich tot een fysiek sterke en betrouwbare centrale verdediger, en wist hij ook op internationaal vlak indruk te maken met zijn optredens voor Estland.