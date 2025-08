Lardot haalt uit naar Hans Vanaken en spreekt ook over strafschop Anderlecht

De term "lichte strafschop", zelfs "cadeau", is al meerdere keren gebruikt na twee speeldagen in de Pro League. Vreemde reacties, aldus scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

De eerste twee speeldagen van de Pro League hebben al heel wat discussies over de arbitrage opgeleverd. Op speeldag 1 had de coach van Mechelen, Fred Vanderbiest, al gesproken over "een zeer lichte strafschop" die toegekend werd aan Zulte Waregem tegen zijn spelers in de allerlaatste seconden van de blessuretijd.

Veel reacties

Deze week had Onur Cinel, de coach van Cercle Brugge, een soortgelijke reactie na de penalty die aan Anderlecht werd toegekend, waardoor de Mauves de score openden in het Jan Breydelstadion.

"Waarschijnlijk waren al deze mensen niet aanwezig bij de presentatie van het nieuwe seizoen. Ik heb nooit gesproken over 'cadeaustrafschoppen', maar wel over fases waarin de aanvaller op zoek gaat naar een fout of contact creëert. Ik had de actie van Louis Patris en de penalty die tegen Cercle werd toegekend vorig seizoen genoemd, die niet toegekend had mogen worden. Het gaat ook om een gevoelskwestie die in lijn moet zijn met de verwachtingen van het voetbal", verklaarde Jonathan Lardot, in Het Nieuwsblad.

Lardot begrijpt Vanaken niet en keurt de penalty voor Anderlecht goed

Jonathan Lardot ging vervolgens in op specifieke gevallen van dit begin van het seizoen: "Tijdens de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Mechelen moet je altijd een strafschop fluiten aan het einde van de wedstrijd. Iedereen kijkt naar de ene verdediger van Mechelen, maar het is een ander die de fout maakt", verzekert hij, voordat hij zich uitspreekt over de penalty toegekend aan Mechelen tegen Club Brugge, tot groot verdriet van Hans Vanaken.

"Ik vind het vreemd dat hij heeft verklaard de fase niet gezien te hebben, om vervolgens te praten over een lichte strafschop", vraagt Lardot af zich luidop af. En wat met het penaltygeval in Cercle - Anderlecht? "De VAR had gelijk om niet in te grijpen en de penalty te handhaven. Een overtreding is een overtreding en moet gefloten worden. Het is belangrijk dat scheidsrechters hun voetbalervaring in hun beslissingen meenemen."