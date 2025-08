Pech voor Standard: 'Axel Witsel zet flinke stap richting nieuwe club en mag dromen van WK 2026'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel heeft nog steeds geen nieuwe club gevonden na zijn aangekondigde vertrek bij Atlético de Madrid. De 36-jarige speler zou een nieuw groot Europees kampioenschap kunnen ontdekken: de Serie A.

Waar zal Axel Witsel dit seizoen spelen? Het antwoord is nog niet definitief, maar het lijkt steeds duidelijker te worden voor de 36-jarige speler die niet inging op het voorstel van Marc Wilmots voor een terugkeer naar Standard.

Axel Witsel naar de Serie A... en het WK?

Met 132 interlands voor de Rode Duivels, lijkt de defensieve middenvelder niet echt Spanje te willen verlaten, waar zijn familie zich goed voelt. Maar ondanks de sterke interesse van Real Sociedad lijkt het onwaarschijnlijk dat we hem volgend seizoen in de Liga zullen zien.

Vooral omdat, sinds enkele dagen, een Italiaanse club lijkt voor te liggen in de strijd. Volgens de informatie van transferexpert Sacha Tavolieri en Calcio Mercato zou Udinese, vorig seizoen 12e in de Serie A, in polepositie zijn om hem aan te trekken. De gesprekken zouden zelfs al ver gevorderd zijn om snel tot een akkoord te komen.

WK als droom

Een verhuizing naar de stad Udine, in het noordoosten van het land, zou een goede optie kunnen zijn voor de familie Witsel, die daar een omgeving en een klimaat zou vinden die relatief vergelijkbaar zijn met die in Spanje.

Na de Bundesliga met Borussia Dortmund en La Liga met Atlético Madrid, zou Axel Witsel dus een nieuwe grote competitie kunnen gaan ontdekken. En daar is een reden voor: hij zou de verzekering hebben gekregen dat als hij naar Italië komt, hij door Rudi Garcia beschouwd zal worden als kandidaat voor het WK 2026. Witsel op weg naar een laatste exploot op topniveau, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg? Dat lijkt wel de richting te zijn die het uitgaat.