Anderlecht kondigt volgende transfer aan: "Blij om thuis te zijn"

Anderlecht heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De club kondigde woensdag de terugkeer aan van Samuel Ntanda, een jeugdproduct dat nu opnieuw zijn kans krijgt bij Paars-Wit.

Ntanda, een 20-jarige flankaanvaller, zette zijn handtekening onder een contract tot 2027 met een optie op een extra jaar. “Het voelt goed om terug te zijn waar het allemaal begonnen is", liet hij optekenen bij zijn officiële voorstelling.

De Belg met Congolese roots genoot een deel van zijn opleiding op Neerpede, maar koos in 2020 voor een avontuur bij KV Mechelen. Nadien volgden ook passages bij STVV en het Italiaanse Sampdoria.

Bij Sampdoria verzamelde Ntanda zijn eerste speelminuten op het hoogste niveau. Hij viel één keer in in de Serie A en speelde ook negen wedstrijden in de Serie B. Toch vond hij er geen vaste stek in het eerste elftal.

Anderlecht zal de jonge aanvaller in eerste instantie onderbrengen bij RSCA Futures, waar hij de vijfde zomeraanwinst is. Eerder haalde Paars-Wit al Joël Putu Matadi, Lander Gijsbers, Antwi Dacosta en Joachim Imbrechts binnen voor het beloftenteam.

De terugkeer van Ntanda kadert in het bredere plan van Anderlecht om nog meer in te zetten op de jeugd. “Ik wil hier tonen wat ik heb geleerd en mijn plaats afdwingen. Ik ben hier niet om gewoon mee te draaien", aldus een ambitieuze Ntanda.