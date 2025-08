Patrick Goots komt met transferadvies voor doelman Nick Shinton

Beerschot degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Het is uitkijken of het meteen weer de promotie kan pakken.

Beerschot opent de competitie tegen Seraing. Als de ploeg zich wil laten gelden als promotiekandidaat dan moet het vrijdag eigenlijk al meteen de zege pakken.

“In de voorbereiding heeft Beerschot niet te veel gewonnen. Een zege zou deugd doen voor het vertrouwen. Met Van Eenoo kwam er iemand bij die al wat watertjes in het Belgische voetbal heeft doorzwommen. Zo’n ervaren man kan van goudwaarde zijn”, vertelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Shinton kan volgens Goots beter bij Beerschot blijven

Een opvallende naam die op het Kiel nog altijd van de partij is, is doelman Nick Shinton. Dat verrast de analist echter helemaal niet. “Neen, want Senne Lammens is ook nog niet weg bij Antwerp, hè.”

Veel keepers zijn er nog niet getransfereerd, maar er kan deze maand nog heel veel gebeuren. Ook voor Shinton zelf. Al heeft Goots wel het nodige transferadvies voor de doelman.

“Als Beerschot effectief gaat meedoen voor de prijzen, dan kan het voor zo’n jonge keeper van 24 net interessant zijn om een extra jaar te blijven, minuten te pakken en zich zo nog meer in de kijker te spelen”, besluit Goots.