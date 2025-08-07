Analyse De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge deed woensdag in Salzburg een gouden zaak door met 0-1 te gaan winnen. Een topgoal van Romeo Vermant maakte het verschil, maar... dat Simon Mignolet de meubelen moest redden en dat Club het middenveld niet onder controle kreeg, dat was veel zorgwekkender.

Club Brugge is de laatste tijd vooral bezig met uitgaande transfer. Die van Ardon Jashari is afgerond, die van Joel Ordonez wordt nog een zware dobber. Intussen is ook de vraag gerezen of Raphael Onyedika niet vooral bezig is met een transfer. De Nigeriaanse powerhouse haalt bijlange nog niet het niveau van vorige jaargangen.

Extra middenvelder lijkt geen overbodige luxe

Blauw-zwart zit op een hoop geld en als Salzburg één zaak heeft duidelijk gemaakt is dat het er daar toch nog van zal moeten spenderen. Met Aleksandar Stankovic zal Hayen nog wat geduld moeten hebben, maar normaal gezien moet hij toch een topversterking worden. 

Een concurrent voor Ludovit Reis? Mogelijk, maar Stankovic speelt normaal net voor de defensie. Voor Reis ging het gisteren allemaal wat te snel. Hij had het moeilijk om de juiste oplossingen te vinden en leek niet het rustpunt dat van hem verwacht wordt. 

Een extra middenvelder lijkt echt geen overbodige luxe, zeker niet als Onyedika nog zou vertrekken. Met Reis, Stankovic, Vetlesen en Vanaken blijven er dan vier spelers over voor drie posities. Voor Granados komt een plek nog te vroeg. En Vanaken speelt altijd. 

Op rechts is het onvoldoende

Het grootste probleem ligt echter op rechts. Club heeft geen echte rechtsbuiten in de kern zitten. Forbs kan dat wel, maar prefereert - net als Tzolis - de linkse flank. Een extra kracht daar is geen optie, maar een noodzaak. Zoals we gisteren konden zien stoot Vetlesen daar op zijn limieten. 33 keer de bal geraakt en nul gevaar. 

Een topclub als blauw-zwart kan het zich niet permitteren zonder evenwaardige rechterflank het seizoen vol te maken. Daar moet een topper bij. Forbs viel tot nu toe wel mee, maar is toch een gokje. En wat als er iets met hem gebeurt? Nee, Dévy Rigaux en kompanen hebben nog werk om de kern te versterken. Want op dit moment is die minder sterk dan vorig seizoen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Red Bull Salzburg live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30 (12/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Red Bull Salzburg
Ludovit Reis

Meer nieuws

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
11
Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

16:30
1
Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

10:30
4
"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

10:00
8
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

12:40
Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

14:20
8
OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

15:30
Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

15:00
1
OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

14:41
Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

12:20
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

13:50
1
OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

13:30
📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

07:20
12
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
6
Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

13:00
Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

12:30
5
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

12:20
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

12:00
3
Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40
9
Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

11:30
🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

11:20
2
Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

11:10
Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

11:00
1
'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

09:30
Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

10:50
3
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

10:15
Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

09:50
📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

09:00
'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

08:20
22
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
2
Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Ronde 3
Malmö FF Malmö FF 0-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Shkendija 79 Shkendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 Club Brugge Club Brugge
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 12/08 Shkendija 79 Shkendija 79
Fenerbahçe Fenerbahçe 12/08 Feyenoord Feyenoord
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 12/08 Malmö FF Malmö FF
Pafos FC Pafos FC 12/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Club Brugge Club Brugge 12/08 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 12/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 12/08 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 12/08 Nice Nice
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 12/08 Lech Poznan Lech Poznan

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil' Eldonte Eldonte over Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal Bork Bork over Anderlecht - Sheriff Tiraspol: - Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Afscheid is nu wel erg dichtbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden Snoek Snoek over Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' Lommelaar Lommelaar over Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League rafke pafke rafke pafke over Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren See you Essevee See you Essevee over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" Nelvafrel Nelvafrel over Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved