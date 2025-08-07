De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

Club Brugge deed woensdag in Salzburg een gouden zaak door met 0-1 te gaan winnen. Een topgoal van Romeo Vermant maakte het verschil, maar... dat Simon Mignolet de meubelen moest redden en dat Club het middenveld niet onder controle kreeg, dat was veel zorgwekkender.

Club Brugge is de laatste tijd vooral bezig met uitgaande transfer. Die van Ardon Jashari is afgerond, die van Joel Ordonez wordt nog een zware dobber. Intussen is ook de vraag gerezen of Raphael Onyedika niet vooral bezig is met een transfer. De Nigeriaanse powerhouse haalt bijlange nog niet het niveau van vorige jaargangen.

Extra middenvelder lijkt geen overbodige luxe

Blauw-zwart zit op een hoop geld en als Salzburg één zaak heeft duidelijk gemaakt is dat het er daar toch nog van zal moeten spenderen. Met Aleksandar Stankovic zal Hayen nog wat geduld moeten hebben, maar normaal gezien moet hij toch een topversterking worden.

Een concurrent voor Ludovit Reis? Mogelijk, maar Stankovic speelt normaal net voor de defensie. Voor Reis ging het gisteren allemaal wat te snel. Hij had het moeilijk om de juiste oplossingen te vinden en leek niet het rustpunt dat van hem verwacht wordt.

Een extra middenvelder lijkt echt geen overbodige luxe, zeker niet als Onyedika nog zou vertrekken. Met Reis, Stankovic, Vetlesen en Vanaken blijven er dan vier spelers over voor drie posities. Voor Granados komt een plek nog te vroeg. En Vanaken speelt altijd.

Op rechts is het onvoldoende

Het grootste probleem ligt echter op rechts. Club heeft geen echte rechtsbuiten in de kern zitten. Forbs kan dat wel, maar prefereert - net als Tzolis - de linkse flank. Een extra kracht daar is geen optie, maar een noodzaak. Zoals we gisteren konden zien stoot Vetlesen daar op zijn limieten. 33 keer de bal geraakt en nul gevaar.

Een topclub als blauw-zwart kan het zich niet permitteren zonder evenwaardige rechterflank het seizoen vol te maken. Daar moet een topper bij. Forbs viel tot nu toe wel mee, maar is toch een gokje. En wat als er iets met hem gebeurt? Nee, Dévy Rigaux en kompanen hebben nog werk om de kern te versterken. Want op dit moment is die minder sterk dan vorig seizoen.