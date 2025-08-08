📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

Dries Mertens was donderdagavond in Brussel. De Rode Duivel kwam de Paars-witten bekijken, terwijl we nog steeds niet weten of zijn carrière echt definitief voorbij is.

Dries Mertens was aanwezig in het Lotto Park om de wedstrijd tussen Anderlecht en Sheriff Tiraspol bij te wonen donderdag. Hij zag de Brusselaars met 3-0 winnen.

De voormalige Rode Duivel zit op dit moment nog steeds zonder club. Het is nog steeds onduidelijk of zijn carrière zal voortduren of dat hij definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen zal hangen.

De uitspraken van zijn partner, Kat Kerkhofs, laten twijfel bestaan, ondanks dat hij dit had uitgesproken in een video waarin hij Marek Hamsik toesprak, met wie hij deelnam aan een galawedstrijd: "Ik ben gestopt met voetballen, maar ik zal mijn voetbalschoenen nog een laatste keer aantrekken alleen voor jou."

Nog niet gestopt?

Kerkhofs heeft onlangs de gemoederen gesust tijdens een interview met Het Laatste Nieuws. "Ons leven zou er over enkele maanden volledig anders kunnen uitzien. Het zal vooral afhangen van Dries", verklaarde ze eerst.

Om daaraan toe te voegen: "Veel mensen denken dat hij met 100% zekerheid gestopt is, maar dat is niet waar. Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Toen Dries Galatasaray verliet, voelde hij plotseling, zoals veel voetballers, dat hij afscheid moest nemen. Maar dat heeft hem veel geraakt, en ik heb tegen hem gezegd: 'Houd de deur open. Kijk wat deze zomer voor je in petto heeft, en als het iets cools is, wie weet? Dus, stopt hij? We zullen zien. We zullen aan het einde van de zomer beslissen."