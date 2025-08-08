📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens was donderdagavond in Brussel. De Rode Duivel kwam de Paars-witten bekijken, terwijl we nog steeds niet weten of zijn carrière echt definitief voorbij is.

Dries Mertens was aanwezig in het Lotto Park om de wedstrijd tussen Anderlecht en Sheriff Tiraspol bij te wonen donderdag. Hij zag de Brusselaars met 3-0 winnen.

De voormalige Rode Duivel zit op dit moment nog steeds zonder club. Het is nog steeds onduidelijk of zijn carrière zal voortduren of dat hij definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen zal hangen.

De uitspraken van zijn partner, Kat Kerkhofs, laten twijfel bestaan, ondanks dat hij dit had uitgesproken in een video waarin hij Marek Hamsik toesprak, met wie hij deelnam aan een galawedstrijd: "Ik ben gestopt met voetballen, maar ik zal mijn voetbalschoenen nog een laatste keer aantrekken alleen voor jou."

Nog niet gestopt?

Kerkhofs heeft onlangs de gemoederen gesust tijdens een interview met Het Laatste Nieuws. "Ons leven zou er over enkele maanden volledig anders kunnen uitzien. Het zal vooral afhangen van Dries", verklaarde ze eerst.

Om daaraan toe te voegen: "Veel mensen denken dat hij met 100% zekerheid gestopt is, maar dat is niet waar. Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Toen Dries Galatasaray verliet, voelde hij plotseling, zoals veel voetballers, dat hij afscheid moest nemen. Maar dat heeft hem veel geraakt, en ik heb tegen hem gezegd: 'Houd de deur open. Kijk wat deze zomer voor je in petto heeft, en als het iets cools is, wie weet? Dus, stopt hij? We zullen zien. We zullen aan het einde van de zomer beslissen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Dries Mertens

Meer nieuws

Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

12:41
4
Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
4
Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

15:00
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

14:30
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
5
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

12:50
Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

14:20
2
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
5
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

13:30
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

13:01
Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

12:30
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

11:00
3
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
1
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
1
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

09:44
22
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
1
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
3
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
2
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
4
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
3
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

16:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen" YoniVL YoniVL over Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven LD 007 LD 007 over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen Futbolitis Futbolitis over Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen" Boktor Boktor over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Boktor Boktor over Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben" filip.dhose filip.dhose over Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint" Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien Don Doumbia Don Doumbia over Patrick Goots zet Thorsen Fink helemaal op zijn plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved