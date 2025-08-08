Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en Anderlecht willen, net als KRC Genk, hun competitiewedstrijden op speeldag 5 uitstellen als ze zich weten te plaatsen voor de groepsfase van hun Europese toernooien. Dit kan zorgen voor drie wedstrijden minder op het programma van 23 en 24 augustus.

De regels laten clubs toe om een competitiewedstrijd uit te stellen tussen twee Europese play-offduels. Club Brugge, Anderlecht en Genk willen hiervan gebruikmaken omdat zij nog volop bezig zijn in de derde voorronde van de Champions League en Conference League.

Geen matchen tegen Westerlo en Gent

Club Brugge verdedigt dinsdag in het Jan Breydelstadion een 1-0-voorsprong tegen RB Salzburg. Bij een kwalificatie wachten de Bruggelingen twee zware duels tegen Glasgow Rangers op 19 en 27 augustus, en zal de competitiewedstrijd tegen Westerlo op 23 augustus moeten wijken.

Anderlecht, dat donderdag met 3-0 won van Sheriff Tiraspol, lijkt ook op weg naar de groepsfase van de Conference League. In dat geval volgt een play-off tegen Aris Limassol of AEK Athene. De thuismatch tegen AA Gent op 24 augustus zal dan ook worden uitgesteld.

Nog geen data voorzien

KRC Genk heeft minder Europese voorrondes te spelen, maar ook zij hebben al beslist om hun wedstrijd tegen Charleroi op speeldag 5 uit te stellen. Genk speelt nog een laatste voorronde in de Europa League tegen de verliezer van Lech Poznan en Rode Ster Belgrado.

Wanneer de uitgestelde competitiewedstrijden worden ingehaald, is nog niet duidelijk. De kalendermakers wachten eerst de resultaten van de Europese voorrondes af om passende data vast te leggen.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
2
Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

11:00
2
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
1
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
1
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
2
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
4
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
2
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

18:40
1
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

19:00
2
'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

22:00
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20
Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

21:40
3
"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

22:30
De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

20:40
2
📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

20:20
Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

21:00
Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

19:40
2
🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

20:00
Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

18:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd" YoniVL YoniVL over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien jawaddedadde jawaddedadde over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Essevee for ever Essevee for ever over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" GertjeFCB GertjeFCB over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen cartman_96 cartman_96 over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' mr Z mr Z over Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven" Jp Peeters Jp Peeters over Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd Luf Luf over Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved