Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen, net als KRC Genk, hun competitiewedstrijden op speeldag 5 uitstellen als ze zich weten te plaatsen voor de groepsfase van hun Europese toernooien. Dit kan zorgen voor drie wedstrijden minder op het programma van 23 en 24 augustus.

De regels laten clubs toe om een competitiewedstrijd uit te stellen tussen twee Europese play-offduels. Club Brugge, Anderlecht en Genk willen hiervan gebruikmaken omdat zij nog volop bezig zijn in de derde voorronde van de Champions League en Conference League.

Geen matchen tegen Westerlo en Gent

Club Brugge verdedigt dinsdag in het Jan Breydelstadion een 1-0-voorsprong tegen RB Salzburg. Bij een kwalificatie wachten de Bruggelingen twee zware duels tegen Glasgow Rangers op 19 en 27 augustus, en zal de competitiewedstrijd tegen Westerlo op 23 augustus moeten wijken.

Anderlecht, dat donderdag met 3-0 won van Sheriff Tiraspol, lijkt ook op weg naar de groepsfase van de Conference League. In dat geval volgt een play-off tegen Aris Limassol of AEK Athene. De thuismatch tegen AA Gent op 24 augustus zal dan ook worden uitgesteld.

Nog geen data voorzien

KRC Genk heeft minder Europese voorrondes te spelen, maar ook zij hebben al beslist om hun wedstrijd tegen Charleroi op speeldag 5 uit te stellen. Genk speelt nog een laatste voorronde in de Europa League tegen de verliezer van Lech Poznan en Rode Ster Belgrado.

Wanneer de uitgestelde competitiewedstrijden worden ingehaald, is nog niet duidelijk. De kalendermakers wachten eerst de resultaten van de Europese voorrondes af om passende data vast te leggen.