"Het is moeilijker tegen de kleine teams": Standard wacht vol spanning op Genk

Thomas Henry is tevreden met wat hij ziet sinds zijn komst bij Standard. De Rouches, die zich voorbereiden op hun eerste grote uitdaging van het seizoen, weten echter dat het nog wat tijd zal kosten voordat alles op zijn plaats valt.

Met 4 op 6 heeft Standard zijn competitiestart niet gemist. Met KRC Genk dat zondag op bezoek komt op Sclessin staan de Rouches wel voor hun eerste grote test van het seizoen. Voordat hij over deze wedstrijd sprak, toonde Thomas Henry zich tevreden over het begin van het seizoen in zijn nieuwe kleuren, tijdens de persconferentie.

"Het begin van het seizoen is zeer positief, ook al kunnen we altijd beter. Wat goed is, is dat we op dit moment meer dan de helft van de punten pakken. Dat geeft goede ideeën voor de toekomst, we moeten alleen de nodige continuïteit vinden om door te blijven gaan met punten pakken."

"Het is moeilijker om tegen de kleine teams te spelen"

"Genk is de eerste grote test, een team dat voor de top 6, of zelfs meer, zal spelen. We moeten het niveau wat hoger tillen en alles doen wat nodig is. Het mooie van voetbal is dat het moeilijker is om tegen de kleine teams te spelen. Het publiek heeft ons goed gedaan tijdens de eerste wedstrijd tegen Dender, ik denk dat het crescendo zal gaan, vooral in een grote wedstrijd tegen Genk. We hebben echt iedereen nodig, ik hoop dat we als één ploeg er zullen staan om deze eerste berg omver te werpen."

En na Racing Genk moet Standard richting Union voor een tweede opeenvolgende grote affiche. "Dit zijn twee grote weken. Ik hoop dat we het maximale aantal punten pakken, zonder druk. Dit zijn twee grote teams die voor de titel zullen spelen. Het is aan ons om de zaken goed aan te pakken en ons nog meer op niveau te brengen", vervolgde de Franse aanvaller.

Standard heeft nog steeds tijd nodig, maar toont goede signalen

"Niet alleen de coach is nieuw, alles is van A tot Z nieuw in de club. Het kost tijd, dat is eigen aan een teamsport, maar er zijn zeer goede dingen. Het is aan ons om op deze golf te surfen, dit weekend nog meer vertrouwen te krijgen en we zouden het heel goed kunnen doen in de rangschikking, maar ook in de hoofden, om nog meer punten in de toekomst te verdienen."

"Ik streef naar verbetering en dat zal in de komende weken het geval zijn"

Ook persoonlijk maakt Thomas Henry een veelbelovende seizoensstart door. Ondanks dat hij bijna zes maanden lang niet meer had gespeeld in een officiële wedstrijd heeft de 30-jarige speler bijna de volledige twee matchen gespeeld en weegt hij zwaar op de verdediging, vooral dankzij zijn spel met de rug naar doel. Hij heeft ook al zijn doelpuntenteller weten te verhogen, ook al wil hij meer.

"Zeer tevreden, want ik heb 85 minuten gespeeld in de eerste wedstrijd en 90 in de tweede. Ik pak minuten, er is een doelpunt en een assist, ook al telt die niet officieel mee."

"Ik kan redelijk tevreden zijn over dit begin van het seizoen, en er is ruimte voor verbetering, want dit is pas mijn tweede officiële wedstrijd in zes maanden. Ik streef ernaar veel beter te doen in de komende weken en normaal gesproken zal dat ook het geval zijn, omdat ik steeds meer naar 100% toe zal gaan", zo besloot hij.

