Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Analist Marc Degryse steekt zijn bezorgdheid over Club Brugge niet onder stoelen of banken. Tegen Cercle vond hij blauw-zwart in de eerste helft veel te slap.

Hij vreest dat als ze zo beginnen tegen Salzburg dat het een pijnlijke avond kan worden dinsdag. “Net als in hun andere thuiswedstrijd tegen Racing Genk was het veel te weinig. Als ze dinsdag die lijn doortrekken tegen Salzburg, dreigt Club zich in de eigen voet te schieten”, klinkt het in HLN.

Volgens Degryse is het logisch dat Club nog niet op het niveau van vorig jaar zit. “Jashari, Ordóñez, De Cuyper: da’s niet niks. Maar dat betekent niet dat je qua intensiteit dit mag brengen.” Hij vindt dat er voorin dringend extra concurrentie moet komen. “Waar zijn de individuele acties vanop de flanken?”

Nog slechter dan eerste helft tegen Genk

De keuze voor de rechterflank verbaasde hem opnieuw. “Ik was de voorbije weken al geen fan van Vetlesen op die positie, maar zaterdag liep plots Cisse Sandra daar. Sorry, maar de eerste helft tegen Cercle was ronduit ondermaats”, aldus Degryse.

Hij herinnert eraan dat coach Nicky Hayen de eerste helft tegen Racing Genk de slechtste 45 minuten onder zijn bewind noemde. “Welnu, deze vond ik nóg slechter”, stelt Degryse scherp.

Ook blikt hij vooruit naar het duel van dinsdag in de Champions League. “Iedereen geeft geen eurocent meer voor de kansen van Salzburg in Brugge. Maar je weet dat die jongens zullen voetballen alsof ze niets te verliezen hebben.”

Volg Club Brugge - Red Bull Salzburg live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30 (12/08).

