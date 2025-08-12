Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs
Foto: © photonews

Club Brugge lijkt opnieuw verzeild in een transfersoap, vergelijkbaar met die rond Ardon Jashari eerder deze zomer. Centrale verdediger Joel Ordóñez is volledig fit, maar zal vanavond tegen Red Bull Salzburg opnieuw niet spelen. Er is geen breuk, maar de transferperikelen worden steeds groter.

Trainer Nicky Hayen gaf eerder al aan dat de situatie delicaat is. “We proberen hem advies te geven", zei hij over de transferplannen van zijn Ecuadoraanse verdediger. Ordóñez wil vertrekken en heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe uitdaging, maar Club Brugge wil eerst de juiste prijs zien.

Club Brugge wil meer dan 30 miljoen zien

Die prijs ligt hoog. Blauw-zwart mikt op meer dan 30 miljoen euro voor de 21-jarige, een bedrag waar Olympique Marseille al dicht bij in de buurt zou zitten. De Franse club is de huidige favoriet om hem binnen te halen, maar ook elders in Europa is er interesse.

Zo staat Ordóñez op de radar van Crystal Palace en enkele andere Premier League-clubs. Zelfs het Saudische Al-Hilal zou zijn naam genoteerd hebben. De vraag is dus niet óf hij deze zomer vertrekt, maar wel wie het hoogste bod op tafel legt.

Club Brugge wil met deze aanpak een duidelijk signaal geven. Net als in de zaak-Jashari laat het bestuur zien dat het niet zomaar toegeeft, zelfs niet als een speler zijn vertrek wil forceren. De prijs moet kloppen vooraleer er een akkoord komt.

Transferprijzen in België omhoog geduwd

Union Saint-Gilloise hanteert trouwens een vergelijkbare strategie. Ook zij houden hun sterkhouders pas tegen een stevig bedrag niet langer tegen, waardoor de transferwaarden in de Belgische competitie omhoog worden geduwd.

Het beleid van Club is deels geïnspireerd op Ajax in Nederland, dat dankzij een paar sterke Champions League-campagnes zijn spelers in de internationale kijker speelde en de vraagprijzen stevig optrok. Dat model lijkt nu ook in België ingang te vinden.

Zo kan deze strategie op lange termijn gunstig zijn voor de hele Jupiler Pro League. Als Belgische clubs hogere bedragen vragen voor hun toptalenten, wordt de competitie financieel weerbaarder en groeit het respect op de internationale transfermarkt.

Club dwingt respect af

Ondertussen blijft het sportief wel puzzelen voor Hayen. Zonder Ordóñez mist Club vanavond tegen Salzburg een vaste waarde in de verdediging. Toch is het bestuur ervan overtuigd dat geduld loont en dat een toptransfer de investering in tijd waard is.

De komende dagen worden cruciaal. Marseille voert de gesprekken op, andere clubs volgen de situatie op de voet, en Ordóñez wacht rustig af. Eén ding is duidelijk: tot de cijfers kloppen, zal hij niet meer spelen, maar ook niet vertrekken.

