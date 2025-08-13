Joseph Opoku droomt van nieuwe stunt met Zulte Waregem: "Willen de fans een mooie dag bezorgen"

Zulte Waregem behaalde afgelopen weekend een eerste zege van het seizoen. Het wist met 2-3 te winnen op het veld van Anderlecht. Komend weekend wacht een nieuwe, loodzware opdracht. Essevee krijgt het bezoek van Club Brugge.

Na een één op zes na twee speeldagen slaagde Zulte Waregem er op speeldag drie in om voor het eerst een overwinning te laten optekenen. Het zorgde voor de stunt van de speeldag dankzij een 2-3 overwinning op het veld van Anderlecht.

Bij de fusieploeg hopen ze op dat elan verder te gaan. Komende zaterdag staat er alvast een nieuwe wedstrijd op de planning, één die mogelijks nog moeilijker zal worden dan die van afgelopen zondag.

Bekerwinnaar Club Brugge komt namelijk op bezoek in de Elindus Arena. Joseph Opoku, de Ghanese flankaanvaller van Zulte Waregem, sprak voorafgaand aan die wedstrijd met Het Laatste Nieuws.

Opoku hoopt om een nieuwe stunt te kunnen realiseren. "We willen de fans een mooie dag bezorgen", toont de Ghanees ambitie. Het zou wat zijn moest Zulte Waregem een tweede opeenvolgende topploeg over de knie weten te leggen.

De Ghanees is een publiekslieveling bij de promovendus in de Jupiler Pro League. En die liefde is ook wederzijds: "Ik zie Zulte Waregem als familie!" Benieuwd of hij met zijn familie Club Brugge een hak weet te zetten.

