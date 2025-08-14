Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp kon Zeno Van den Bosch voor 5 miljoen euro verkopen aan Lecce, maar de verdediger ziet een Italiaans avontuur niet zitten en wacht op betere opties.

Achteraan is de spoeling dun bij Antwerp. De club haalde onlangs wel twee nieuwe centrale verdedigers met Tsunashima en Kouyaté.

Dit ook omdat Zeno Van den Bosch deze zomer nog een mooie transfer zou kunnen maken. De jonge Belg speelde zich de voorbije seizoenen goed in de kijker.

Aan interesse ook geen gebrek. Het Italiaanse Lecce wou vorlopig het verste gaan. De club deed een bod van vijf miljoen euro bij Antwerp.

Dat was voldoende voor de JPL-club. Lecce duwde nadien zelfs nog door en leek aan alle eisen van The Great Old te voldoen. Alleen is Antwerp niet de enige partij.

Van den Bosch heeft het laatste te zeggen, en hij had niet veel zin in dat Italiaans avontuur. Dat weet Het Nieuwsblad. De verdediger zal nu uitkijken naar nieuwe en betere projecten.