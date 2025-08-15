Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge
Foto: © photonews

Het was niet meer dan een formaliteit, maar RSC Anderlecht heeft zich met een 1-1 gelijkspel in Tiraspol weten te plaatsten voor de play-offs van de Conference League. En dus is de Pro League nu ook met officieel nieuws naar buiten gekomen.

"Club Brugge en RSC Anderlecht hebben een officiële aanvraag ingediend om hun competitiewedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League uit te stellen", aldus de Pro League in een statement op hun webstek.

"Om blauw-zwart en paars-wit alle kansen te geven in de play-offs van respectievelijk de UEFA Champions League en de UEFA Europa Conference League gaat de kalendercommissie akkoord met beide verzoeken."

Club Brugge had dat nieuws woensdag al aangekondigd, maar nu is het ook officieel toegewezen door de Pro League. En dus krijgen we in het weekend van 22 tot 24 augustus een fel verminderde speeldag.

Op 3 september worden inhaalmomenten gekozen door Pro League

Club Brugge zal niet spelen op zaterdagmiddag tegen KVC Westerlo en Anderlecht zal het zondag niet opnemen tegen KAA Gent. De match tussen Genk en Charleroi was eerder al niet ingepland omdat daar beide teams in theorie in een play-off konden zitten en dat van Genk al zeker was.

"De Pro League maakt de inhaalmomenten voor KRC Genk - Sporting Charleroi, Club Brugge - KVC Westerlo en RSC Anderlecht - KAA Gent op 3 september bekend, samen met de exacte speelmomenten tot aan de winterstop voor de Jupiler Pro League en Challenger Pro League", klinkt het nog.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

