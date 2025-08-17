Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

De week van de waarheid komt eraan voor Club Brugge. Blauwzwart moet in twee wedstrijden voorbij Rangers FC om de League Phase van de Champions League te halen.

Voormalig Rode Duivel Thomas Buffel analyseert in Daily Record ‘als spion’ de sterktes van Club Brugge en benoemt cruciale aandachtspunten voor Rangers FC in aanloop naar het Champions League-play-offduel.

De inzet: een plaats in de lucratieve League Phase van de Champions League, goed voor een potentiële opbrengst van 50 miljoen euro en meer. Thomas Buffel, voormalig speler van Rangers en geboren in Brugge, kent beide clubs door en door en deelt zijn inzichten met de Engelse krant.

Buffel benadrukt dat Brugge een uitgesproken aanvallende speelstijl hanteert. “Ze proberen een duidelijke opbouw te creëren met wingbacks die hoog staan om de verdediging van de tegenstander vast te zetten,” aldus Buffel. “Daarna komen de wingers tussen de lijnen. Ze hebben drie middenvelders met veel rotatie die de bal vooruit duwen en diep gaan.”

Thomas Buffel heeft goede raad voor Rangers FC

Volgens hem is het moeilijk om daar goed op te pressen, zeker als de tegenstander terugzakt uit angst voor de hoge backs. De Portugese flankaanvaller Carlos Forbs wordt door Buffel als een van de gevaarlijkste spelers genoemd.

Buffel waarschuwt dat het ontbreken van een goede transitie bij Rangers hen duur kan komen te staan. “Als je geen goede omschakeling hebt, dan is het moeilijk om tegen hen te spelen,” zegt hij nog.

Buffel zag Brugge recent tegen Genk en Salzburg en is onder de indruk van hun dynamiek en pressing. Rangers zal volgens hem op zijn hoede moeten zijn, vooral in de breedte van het veld.