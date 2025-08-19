Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten

Leander Dendoncker staat op het punt om aan de slag te gaan bij Real Oviedo. En dus moéten we ons de vraag stellen: laat RSC Anderlecht hier dan toch geen kans liggen?

RSC Anderlecht huurde Leander Dendoncker vorig seizoen van Aston Villa. Aankoopoptie voor een definitieve verhuis: acht miljoen euro.

We zijn de eersten om te stellen dat paars-wit het bij het rechte eind had om die som niet op te hoesten. De prestaties van Dendoncker waren simpelweg ondermaats.

We moéten de vraag stellen

En toch stellen we ons de vraag: heeft Anderlecht geen kans laten liggen. Real Oviedo pikt Dendoncker eerstdaags op bij Aston Villa. Kostprijs: nul euro.

The Lions moeten ruimte maken in hun boekhouding en zijn blij dat het loon van de 32-voudig Rode Duivel geschrapt kan worden. Had Anderlecht eenzelfde beslissing gemaakt als deze informatie enkele weken geleden al gekend was?

Voorwaarde: centraal in de verdediging

Het paars-witte middenveld is dan wel overbevolkt, maar we hadden een andere rol voor Dendoncker in gedachten. Zou de 30-jarige landgenoot zich hebben kunnen vinden als centrale verdediger?

Dendoncker heeft de ervaring én de kwaliteiten om de Brusselse verdediging te leiden. Was dit niet dé ideale oplossing voor Anderlecht? We zullen het wellicht nooit weten…